رياضة

مصر تستدرج جيبوتي لتحقيق حلم التأهل للمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

يقترب منتخب مصر من حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره منتخب جيبوتي مساء اليوم الأربعاء على ملعب العربي الزاولي في المغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، متفوقين بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني وأقرب المنافسين على بطاقة التأهل.

ويدخل المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن اللقاء بأفضلية كبيرة، إذ يحتاج فقط إلى نقطة واحدة من آخر مباراتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو ليضمن رسميًا العبور إلى كأس العالم، بعد غيابه عن النسخة الماضية في 2022.

كما قد يحسم الفراعنة التأهل مبكرًا حال تحقيق الفوز على جيبوتي في مواجهة اليوم، أو في حال تعثر بوركينا فاسو أمام سيراليون في الجولة نفسها، ليعود المنتخب المصري إلى المونديال من بوابة المجموعة الأولى بعد مشوار مميز في التصفيات.

منتخب مصر جيبوتي مصر تصفيات كأس العالم الفراعنة

