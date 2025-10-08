الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس بأكاديمية الشرطة

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس، من قبل رجال الشرطة.

وعرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

وتشهد أكاديمية الشرطة تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

وسعت الأكاديمية إلى تطوير بنيتها التحتية والتعليمية والتدريبية بشكل غير مسبوق، من أجل تخريج ضباط يمتلكون الكفاءة والمعرفة والقدرة على التعامل مع الواقع الأمنى المتغير.