إمام عاشور يوجه رسالة إلى لاعبي المنتخب قبل لقاء جيبوتي

وجه إمام عاشور لاعب الأهلي ومنتخب مصر رسالة إلى لاعبي المنتخب قب ساعات تفصلنا عن الصعود لكأس العالم.

ونشر إمام صورا للاعبي منتخب مصر عبر حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا :" بالتوفيق يارجالة ان شاء الله نحسم الصعود انهاردة.



يخوض منتخب مصر مواجهة جديدة ومهمة مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره منتخب جيبوتي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

المباراة تمثل فرصة ذهبية للفراعنة لحسم التأهل رسميًا إلى المونديال، في ظل تصدرهم المجموعة الأولى بفارق مريح عن أقرب المنافسين.