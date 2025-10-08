قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات.. وحسام عاشور بتفوق على كريستيانو رونالدو| تفاصيل
وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان الاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز كفاءة الإنفاق الصحي
قبل انطلاق حفل التخرج.. الرئيس السيسي يحيي الحضور بأكاديمية الشرطة
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار لمتابعة جودة الخدمات الطبية
شاهد.. لحظة وصل الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة لتخرج دفعة جديدة
ترامب يعد بإنهاء الحرب في غزة.. فكيف يضمن ذلك؟
الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس بأكاديمية الشرطة
مصر تستدرج جيبوتي لتحقيق حلم التأهل للمونديال
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والتموين
الحكومة تتلقى 195 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر

طارق الرفاعي
طارق الرفاعي
كتب محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.
ووجّه رئيس الوزراء بتعزيز جهود منظومة الشكاوى في تلقي شكاوى المواطنين ورصدها وسرعة معالجتها، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لها، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات والخدمات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز أواصر الثقة مع المواطنين.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي في الوقت نفسه بالشكر والتقدير لفرق العمل المختلفة بالوزارات والمحافظات ومختلف الجهات الحكومية، التي تتفاعل مع شكاوى المواطنين الواردة للمنظومة، مؤكدًا أن هدفنا جميعًا هو خدمة المواطن، وحل مشكلاته.
وأوضح مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعزيز جهود التفاعل مع شكاوى واستفسارات المواطنين وتحقيق الاستجابة المناسبة، واصلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء جهودها في تلقي ورصد وفحص الشكاوى والطلبات والاستغاثات عبر مختلف القنوات المرتبطة بها، حيث تلقت ورصدت المنظومة ١٩٥ ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف: عملت المنظومة على التنسيق المستمر مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية لضمان سرعة فحص هذه الشكاوى مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق أفضل استجابات ممكنة، بما يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين ودعم جهود تحسين مستوى الخدمات الحكومية.
وأوضح "الرفاعي" أنه بعد المراجعة والفحص المبدئي؛ تم توجيه 153 ألف شكوى إلى جهات الاختصاص لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها والرد عليها، بينما تم حفظ 37 ألف شكوى وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها قبل إحالتها للجهات المعنية. كما يجري استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأشار إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 64% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: التربية والتعليم والتعليم الفني، الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وقد حققت عدد من الوزارات نسب إنجاز متميزة واستجابات فاعلة في سرعة التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها، من أبرزها: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، السياحة والآثار، التعليم العالي والبحث العلمي، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، النقل، التربية والتعليم والتعليم الفني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية).
فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات؛ هي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، المنوفية، وقنا؛ مع 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحقق أغلب المحافظات نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات الموجهة إليها، من أبرزها: بورسعيد، أسوان، السويس، جنوب سيناء، قنا، الإسماعيلية، الأقصر، سوهاج، المنيا، أسيوط، مطروح، البحيرة، الفيوم، بني سويف، الشرقية، الغربية، والجيزة.
كما اختصت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة، بنسبة 14% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المعنية خلال سبتمبر، حيث سجل كل من: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، هيئة التأمين الصحي الشامل، مشيخة الأزهر الشريف، مشروعات الهيئة الهندسية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة الدواء المصرية، نسب إنجاز مرتفعة في التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها والرد عليها.

