الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والتموين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

وأكد "الرفاعي" أن قطاع التعليم كان من القطاعات التي أولتها المنظومة اهتمامًا خلال الشهر ضمن جهود الحكومة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث تعاملت المنظومة مع 23.6 ألف شكوى وطلب، وقد تم مراجعتها وتصنيفها وتوجيهها وفقا لطبيعة كل منها إلى وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومشيخة الأزهر الشريف، وفي إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة والاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين، قامت جهات الاختصاص بوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المعنية ومشيخة الأزهر الشريف بالفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لطبيعة كل شكوى، وتمكنت من حسم وإزالة أسباب والرد على 20.5 ألف شكوى وطلب منها عن الشهر وفترات سابقة.

وفيما يتعلق بملف ضبط الأسواق والأسعار، أشار مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين إلى أن المنظومة كثفت جهود متابعة شكاوى وبلاغات وطلبات المواطنين المتعلقة بضبط الأسواق، وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والاساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وباقي الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة. وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بجهود كبيرة لسرعة فحص 3865 شكوى وطلبا وبلاغا، ونجحت الوزارة والجهات والقطاعات التابعة لها في حسم والرد على 4499 شكوى وطلبا وردت خلال الشهر وعن فترات سابقة، تمحورت حول شكاوى بشأن بطاقات التموين، تلاعب بعض المخابز في وزن أو مستوى جودة الخبز، عدم توافر بعض السلع الغذائية أو زيادة أسعارها، وغيرها.

وفي إطار الاستجابة السريعة للشكاوى المرتبطة بحقوق المستهلك وسلامة المنتجات الغذائية، وحرصًا على حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو غير المشروعة، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1471 شكوى وبلاغا، وتمكن الجهاز من إزالة أسباب وحسم 1834 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. كما تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 280 شكوى وبلاغا خلال شهر سبتمبر الماضي، وتمكنت الهيئة من حسم 392 شكوى وبلاغا منها خلال الشهر وعن فترات سابقة، بشن حملات على المحلات والأسواق التجارية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية والتموينية المطروحة، وتحرير محاضر بشأن المخالفات المضبوطة والتحفظ على ما يتم ضبطه من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، من خلال تقريره، أيضا موقف المنظومة من التصدي لأسباب شكاوى وبلاغات الطوارئ، موضحا أنه حرصا من المنظومة على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في تحسين الخدمات العامة، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، فقد تعاملت المنظومة مع 3383 شكوى واستغاثة نَالت أولوية قصوى في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بهدف سرعة إزالة أسبابها ودرء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث حفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. وقد بادرت الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، بالإضافة إلى وزارة التنمية المحلية وأجهزة المحافظات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث نجحت في سرعة التعامل الفوري مع غالبية هذه البلاغات من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح المطلوب وإزالة أسباب الشكاوى فور تلقيها.