تحقيقات وملفات

ترامب يعد بإنهاء الحرب في غزة.. فكيف يضمن ذلك؟

ترامب يعد بإنهاء الحرب في غزة
ترامب يعد بإنهاء الحرب في غزة
ياسمين القصاص

في تطور جديد يعكس تصاعد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته منخرطة في مفاوضات جادة لتحقيق السلام، مؤكدا أن هناك فرصا حقيقية للوصول إلى اتفاق يضع حدا للقتال، ويضمن التزام جميع الأطراف ببنوده.

تصريحات ترامب عن غزة ونتنياهو.. من الانتقاد إلى الدعوة لإنهاء الحرب ...

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تعمل بجدية في مفاوضات بشأن الوضع في غزة، مشيرا إلى أنه سيبحث هذا الملف مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال لقائهما في البيت الأبيض.

وأكد ترامب، خلال حديثه للصحفيين أثناء استقبال كارني، أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز في محادثات غزة، موضحا أن أي دولة لم تبد معارضة لخطة إنهاء الحرب، وأشار إلى أنه يرى إمكانية فعلية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بعد سنوات من الصراع.

وأوضح ترامب قائلا: "نريد إطلاق سراح الأسرى فورا، وفريقنا موجود حاليا للتفاوض، وهناك فريق آخر غادر للتو للمشاركة في المحادثات.. نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق يجلب السلام إلى الشرق الأوسط".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن المنطقة، بعد كل ما شهدته من حروب ومآس على مدى السنوات الماضية، تملك اليوم فرصة حقيقية لإحلال السلام، مؤكدا أن إدارته ستقوم بكل ما يلزم لضمان التزام الطرفين بالاتفاق بشأن غزة.

وشدد ترامب ، على أن الضمان الأساسي الذي تقدّمه واشنطن يتمثل في ضمان عدم استئناف إسرائيل للحرب لاحقا، قائلا: "سنبذل كل جهدنا لضمان التزام الجميع بالاتفاق".

اجتماع الأمن القومي الأمريكي

من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن الرئيس ترامب عقد اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لمناقشة التقدم في مفاوضات غزة، وذلك قبيل مغادرة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مصر اليوم.

وبحسب المصادر، حضر الاجتماع كل من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز، حيث تم استعراض آخر تطورات المحادثات والاتصالات مع الوسطاء.

وأوضح أحد المصادر ، أن ويتكوف وكوشنر قدما إحاطة حول المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، التي بدأت يوم الاثنين، بالإضافة إلى الرسائل الأخيرة الواردة من الوسطاء في مصر وقطر وتركيا.

تركيز المفاوضات في مصر

وأفادت المصادر نفسها أن المفاوضات في مصر ركزت على الجوانب الفنية وتحديد الفجوات المتبقية بين الطرفين، مشيرة إلى أنه لن يتم الوصول إلى لحظة حاسمة قبل وصول ويتكوف وكوشنر إلى شرم الشيخ صباح اليوم الأربعاء.

