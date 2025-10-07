سمير عمر: مشاورات شرم الشيخ تستهدف تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

قال الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه لا يمكن القول بأن هناك ما تم الاتفاق عليه في هذه اللحظة، لكن الهدف الأساسي من هذه المشاورات التي تجرى في مدينة شرم الشيخ المصرية، هي الاتفاق على إجراءات وترتيبات وضع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موضع التنفيذ، ما حدث بالأمس وما حدث اليوم هو السعي الدؤوب من أجل التوصل لهذه الآليات والإجراءات.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل: "في هذا الأمر لدينا عدة مواقف، أولا موقف حركة حماس التي كانت في الاجتماعات سواء اليوم أو أمس، وكان لنا لقاء مه خليل الحية رئيس الوفد المفاوض لحركة حماس، أكدت على استعدادها وتمتع موقفها بكامل المرونة والايجابية اللازمة لإتمام هذا الاتفاق، حماس طالبت بأن تكون هناك ضمانات أمريكية من أجل ضمان عدم عودة إسرائيل لقصف قطاع غزة واستمرار الحرب على قطاع غزة والعدوان، وهذا أمر أكدت عليه حركة حماس في اجتماع يوم أمس واليوم، وهذا ما نقله لنا خليل الحية في لقاءنا الحصري معنا".

وواصل: "الأمر الثاني أن حركة حماس بدأت في المناقشات مع الوسيط المصري والقطري في قوائم الأسرى الفلسطينيين التي تريد أن تشملهم صفقة التبادل، بالمناسبة أهم نقاط التفاوض دائمًا في التفاوض بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي هي قوائم الأسرى، حماس تضع مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح وأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على رأس المطلوب أن تشملهم صفقة التبادل، في الجانب الآخر إسرائيل دومًا تحرص على ألا تكون من بين المفرج عنهم وفقا لصفقات التبادل مروان وأحمد سعادات، إلى جانب الكثير من القيادات التي تواجه بأحكام مؤبدة تصل إلى بعضها إلى 60 حكم مؤبد من المحاكم الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها".