بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟
بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي؟.. أمين الإفتاء يجيب
التعليم: تطبيق حافز الـ 1000 جنيه شهريا للمعلمين بدءا من نوفمبر
الصرف في هذا الموعد.. خبر سار للمعلمين عن حافز الـ1000 جنيه
اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025
التعليم: لا عجز معلمين في جميع المواد الاساسية على مستوى الجمهورية
وزير الزراعة لـ"صدى البلد": مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح
بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي
متحدث حماس: ربطنا الإفراج عن أسرى الاحتلال بالانسحاب الكامل من غزة
بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مع استقرار احتياطي النقد الأجنبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سمير عمر: مشاورات شرم الشيخ تستهدف تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

سمير عمر
سمير عمر
هاني حسين

قال الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه لا يمكن القول بأن هناك ما تم الاتفاق عليه في هذه اللحظة، لكن الهدف الأساسي من هذه المشاورات التي تجرى في مدينة شرم الشيخ المصرية، هي الاتفاق على إجراءات وترتيبات وضع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موضع التنفيذ، ما حدث بالأمس وما حدث اليوم هو السعي الدؤوب من أجل التوصل لهذه الآليات والإجراءات.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل: "في هذا الأمر لدينا عدة مواقف، أولا موقف حركة حماس التي كانت في الاجتماعات سواء اليوم أو أمس، وكان لنا لقاء مه خليل الحية رئيس الوفد المفاوض لحركة حماس، أكدت على استعدادها وتمتع موقفها بكامل المرونة والايجابية اللازمة لإتمام هذا الاتفاق، حماس طالبت بأن تكون هناك ضمانات أمريكية من أجل ضمان عدم عودة إسرائيل لقصف قطاع غزة واستمرار الحرب على قطاع غزة والعدوان، وهذا أمر أكدت عليه حركة حماس في اجتماع يوم أمس واليوم، وهذا ما نقله لنا خليل الحية في لقاءنا الحصري معنا".

وواصل: "الأمر الثاني أن حركة حماس بدأت في المناقشات مع الوسيط المصري والقطري في قوائم الأسرى الفلسطينيين التي تريد أن تشملهم صفقة التبادل، بالمناسبة أهم نقاط التفاوض دائمًا في التفاوض بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي هي قوائم الأسرى، حماس تضع مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح وأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على رأس المطلوب أن تشملهم صفقة التبادل، في الجانب الآخر إسرائيل دومًا تحرص على ألا تكون من بين المفرج عنهم وفقا لصفقات التبادل مروان وأحمد سعادات، إلى جانب الكثير من القيادات التي تواجه بأحكام مؤبدة تصل إلى بعضها إلى 60 حكم مؤبد من المحاكم الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها".

سمير عمر اخبار التوك شو غزظة حماس شرم الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

