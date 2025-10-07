ترامب: كندا ستكون "سعيدة للغاية" عقب زيارة كارني إلى البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كندا ستكون "سعيدة للغاية" عقب زيارة رئيس وزرائها مارك كارني إلى البيت الأبيض، في إطار مناقشات ثنائية حول التجارة والرسوم الجمركية.



جاء تصريح ترامب خلال لقائه بكارني في المكتب البيضاوي، حيث سُئل عما إذا كانت الزيارة ستُفضي إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية. وقال: "أعتقد أنهم سيكونون سعداء للغاية.. لدينا الكثير من الأمور التي نعمل عليها والتي لا يتحدث عنها الناس".



وتأتي زيارة كارني إلى واشنطن ضمن جهود لتعزيز الحوار حول العلاقات التجارية بين البلدين، لا سيما في ظل التوترات التي شهدتها الأشهر الماضية.



في سياق متصل، وصف ترامب العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا بأنها "صراع طبيعي"، وقال "لا عيب فيه.. أعتقد أننا قطعنا شوطًا طويلاً خلال الأشهر القليلة الماضية فيما يتعلق بهذه العلاقة".



من جانبه، أكد كارني وجود نقاط تنافس بين البلدين، لكنه شدد على أهمية التعاون في إطار اتفاق تجاري يخدم مصالح الطرفين. وقال: "هناك مجالات نتنافس فيها، وفي تلك المجالات يجب أن نتوصل إلى اتفاق ناجح، ولكن هناك مجالات أخرى نكون فيها أقوى معًا. هذا ما نركز عليه.

سنتوصل إلى الاتفاق المناسب لأمريكا، والاتفاق المناسب، من وجهة نظري، لكندا".



وتُعد هذه الزيارة الثانية لكارني إلى المكتب البيضاوي منذ أن أطلق ترامب إجراءات تجارية وفرض رسوما تجارية أثارت جدلاً واسعًا في كندا.