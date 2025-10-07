قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عميل وكدا.. باسم يوسف: أنا سعري 22 مليون دولار.. وموضوع الفلوس بيهدد جوازي
ائتلاف معلمي مصر يطالب بصرف “حافز المعلمين الجديد” للاداريين في المدارس
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين من نوفمبر المقبل
حقيقة تفاوض الأهلي مع لاعب أرجنتيني بديلا لـ ديانج
رئيس الوزراء: "تلال الفسطاط" في اللمسات النهائية.. وستكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط
رحل جسدا لكنه باقٍ.. رئيس جامعة الأزهر: أحمد عمر هاشم علامة بارزة في علوم الحديث
أنت تطول تكون سبب في ضحك الناس .. باسم يوسف يعلق على وصفه بـ الأراجوز
وزير الزراعة لصدى البلد: ملتزمون بتقديم الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين
رئيس الوزراء القطري يتوجه إلى شرم الشيخ غدا للمشاركة في مفاوضات غزة
بعد ارتفاع عددهم لـ 11 شخصا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
رئيسة وزراء الدنمارك: ترامب قد يعود للاهتمام بجرينلاند.. وسكانها يعيشون في خوف من طموحاته
سكولز يهاجم محمد صلاح: لم يعد كما كان .. قراراته خاطئة باستمرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: كندا ستكون "سعيدة للغاية" عقب زيارة كارني إلى البيت الأبيض

ترامب: كندا ستكون "سعيدة للغاية" عقب زيارة كارني إلى البيت الأبيض
ترامب: كندا ستكون "سعيدة للغاية" عقب زيارة كارني إلى البيت الأبيض
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كندا ستكون "سعيدة للغاية" عقب زيارة رئيس وزرائها مارك كارني إلى البيت الأبيض، في إطار مناقشات ثنائية حول التجارة والرسوم الجمركية.


جاء تصريح ترامب خلال لقائه بكارني في المكتب البيضاوي، حيث سُئل عما إذا كانت الزيارة ستُفضي إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية. وقال: "أعتقد أنهم سيكونون سعداء للغاية.. لدينا الكثير من الأمور التي نعمل عليها والتي لا يتحدث عنها الناس".


وتأتي زيارة كارني إلى واشنطن ضمن جهود لتعزيز الحوار حول العلاقات التجارية بين البلدين، لا سيما في ظل التوترات التي شهدتها الأشهر الماضية.


في سياق متصل، وصف ترامب العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا بأنها "صراع طبيعي"، وقال "لا عيب فيه.. أعتقد أننا قطعنا شوطًا طويلاً خلال الأشهر القليلة الماضية فيما يتعلق بهذه العلاقة".


من جانبه، أكد كارني وجود نقاط تنافس بين البلدين، لكنه شدد على أهمية التعاون في إطار اتفاق تجاري يخدم مصالح الطرفين. وقال: "هناك مجالات نتنافس فيها، وفي تلك المجالات يجب أن نتوصل إلى اتفاق ناجح، ولكن هناك مجالات أخرى نكون فيها أقوى معًا. هذا ما نركز عليه.

 سنتوصل إلى الاتفاق المناسب لأمريكا، والاتفاق المناسب، من وجهة نظري، لكندا".


وتُعد هذه الزيارة الثانية لكارني إلى المكتب البيضاوي منذ أن أطلق ترامب إجراءات تجارية وفرض رسوما تجارية أثارت جدلاً واسعًا في كندا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة رئيس وزرائها مارك كارني البيت الأبيض الرسوم الجمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

وظائف

وظائف خالية بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي

المركزي لتحليل المبيدات

المركزي للمبيدات يحلل 9940 عينة بالربع الثالث من 2025

بالصور

أطعمة غنية بالبوتاسيوم تحمي قلبك وتحافظ على توازن الجسم.. إليك الحد المسموح به يوميًا وفوائده المدهشة

أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

حسناء سيف الدين سيدة مجتمع تدخل في صراعات في " 2 قهوة "

حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين

طرق ناجحة لتخزين الرمان لعام كامل.. بنفس النكهة واللون والفوائد

طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي
طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي
طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي

مش عارف تركز وتفكيرك مشوش .. إليك طرق طبيعية لعلاج ضباب الدماغ

ضباب الدماغ
ضباب الدماغ
ضباب الدماغ

فيديو

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

المزيد