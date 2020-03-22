موقف استثنائي .. زوجة الزعيم توجه رسالة لـ جمهور ابنها رامي إمام.. فيديو

نشر المخرج رامي إمام فيديو عبر حسابه على إنستجرام، عرض من خلاله رسالة والدته للجمهور، بعدما دمجوا مجموعة من الصور الخاصة بـ رامي إمام معها.





وعلق رامي على الفيديو:" ربنا يحفظك يا أمي و يكرمك و يديكي طولةالعمر و تعيشي و تربي كمان و كمان 🙏🏻🙏🏻🌺❤️متشكر جدالكل الفانز اللي بعتولي الصور الحلوة اوي دي اللي في اخر الفيديو 🙏🏻🙏🏻 ربنا يحفظكم، وأكيد ان هذا موقف إستثنائي.





رامي إمام ينتظر عرض مسلسل "فلانتينو" وهو بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.





من المقرّر عرضه فى 2020، بعد أن تم تأجيله العام الماضى، بسبب عدم الانتهاء من عدد كبير من المشاهد.





تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.