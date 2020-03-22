أحمد سعد يغني رباعيات في مسلسل محمد رمضان

يبدأ المطرب أحمد سعد تسجيل رباعيات مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي المقرر عرضه فى رمضان المقبل.





كما يقدم أحمد سعد أغنية "تتر" المسلسل التى تحمل اسم "مفيش حاجة صعبة" من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامى، وتوزيع الموسيقي عمرو الخضري، أما الأغاني داخل أحداث المسلسل من كلمات وألحان هيثم نبيل، وأغنية أخرى من كلمات سارة سعيد.





وفى سياق متصل، يواصل النجم محمد رمضان تصوير مشاهد المسلسل في العديد من الديكورات منها منطقة المعادى، وخضع صناع المسلسل وفريق العمل إلى التعقيم للحماية من انتشار فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات داخل كواليس التصوير ويشارك فى البطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.





ويتعاون محمد رمضان مع المطرب الشعبى رضا البحراوى أيضا لغناء أغنية في المسلسل، تحمل نفس اسم العمل، من كلمات محمد عنتر، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم، ومن المقرر طرح الأغنية داخل أحداث المسلسل، وأيضا نجم المهرجانات حسن شاكوش والأغنية تحمل اسم" شارع أيامى" وهى من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي إسلام شبيسى، وهندسة صوت محمد جودة، ومقرر طرح الأغنية قبل أيام من انطلاق عرضه فى شهر رمضان.



