تحرك عاجل من دفاع البرلمان لتطبيق حظر التجوال بسبب كورونا

أشاد النائب أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية التي تتخذها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن تحركات وقرارات القيادة السياسية منذ بدء الأزمة تعكس الوعي الكامل بمواجهة الأزمات التي تهدد صحة أبناء الوطن من الوباء العالمي.





وطالب وكيل دفاع النواب في بيان له اليوم القيادة المصرية بإعلان حظر التجوال العام في البلاد لحماية الأمن القومي المصري وللمساهمة في منع التجمعات، في ظل عدم الوعي ومحاصرة الفيروس وليتحمل المواطنين المسئولية واستكمال الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة المصرية.





ووجه وكيل لجنة الدفاع الشكر للقوات المسلحة التي قامت بدورها الوطني الكبير في تعقيم مؤسسات الدولة المؤسسات التعليمية والشوارع لحماية أبناء الوطن.





ولفت وكيل دفاع النواب إلى أن قوات الشرطة قامت بدورها على أكمل وجه في تطبيق قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية في السابعة مساء وساهمت في تقليل التجمعات منوها بأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كان لها دور كبير في انحسار أرقام المرض وتوجه بالشكر إلى الفدائيين من الأطباء والتمريض الذين كان لهم دور كبير في الأزمة وكانوا على قدر المسئولية.



