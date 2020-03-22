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تعليم

مشروع الفصل الذكي بجامعة عين شمس يساهم في مواجهة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:29 ص
مشروع الفصل الذكي
مشروع الفصل الذكي بجامعة عين شمس يساهم في تجاوز أزمة تعليق ا
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حسام الفقي
تستمر جامعة عين شمس  في تجربة التعليم عن بعد في ظل الوضع الراهن من تعليق الدراسة بالجامعات، وحرصا على سلامة أبنائها الطلاب، وذلك تنفيذا للتوجيهات التي أسفر عنها الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات.

وتأتي تجربة التعليم عن بعد بجانب استثمار انفراد جامعة عين شمس تجربة الفصل الذكي (Smart Classroom)، والتي بدأ تنفيذها بكلية الهندسة جامعة عين شمس في مطلع يناير من العام الحالي ٢٠٢٠، وجاءت كثمرة  للتعاون بين جامعة عين شمس، وثلاث مؤسسات صينية هى، المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي تحت رعاية اليونسكو (UNESCO-ICHEI)، وجامعة الجنوب للعلوم والتكنولوجيا (SUSTech) بمدينة تشينزن بجمهورية الصين الشعبية، ومجموعة وي دونغ للتعليم السحابي (Weidong). 



وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن فكرة الفصل الذكي تعتمد على تسجيل المحاضرات لبثها بشكل مباشر على موقع الجامعة، بما يسمح للطلاب بحضور المحاضرات من أي مكان من خلال جهاز حاسب آلي متصل بشبكة الإنترنت، والاحتفاظ بالمحاضرات المسجلة حتى يستطيع الطلاب سماع المحاضرات في وقت لاحق، وعمل مجموعة برمجيات تسمح بعمل دروس تفاعلية يمكن استخدامها في الفصل الذكي، وكذلك إمكانية استخدام الفصل الذكي لبث مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه، مما يسمح بأن یكون أحد أعضاء لجنة الحكم على الرسائل من خارج مصر.

هذا وقد أشادت وسائل الإعلام الصينية بنجاح تنفيذ مشروع الفصل الذكي بجامعة عين شمس، وسرعة التفاعل معه من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
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