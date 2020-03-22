دي مش جوجل دي أمي.. عمرو وهبه يوجه رسالة إلى الأمهات في عيد الأم

شارك الفنان عمرو وهبه جمهوره بصورة له برفقة والدته بمناسبة عيد الأم من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر عمرو في الصورة هو وأخوته في سن الطفولة برفقة والدته وعلق على الصورة قائلا: "كل سنه وأمي وكل الأمهات بخير وصحه وربنا يرحم كل اللي سبقو عالجنه ان شاء الله".





وأكمل ممازحا: "بالمناسبه انا معرفش مين اللى في الصورة دول انا جايبها من على جوجل عادي عشان حسيتها لايقه على الكلام، بهزر ياخوانا دي مش جوجل دي امي (بصوت حزلقوم)".









يُذكر أن الفنان عمرو وهبه سيشارك في السباق الرمضاني فيدي مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والمقر عرضه في السباق الرمضاني 2020.





مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.



