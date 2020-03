دي مش جوجل دي أمي.. عمرو وهبه يوجه رسالة إلى الأمهات في عيد الأم

View this post on Instagram

كل سنه وأمى وكل الأمهات بخير وصحه وربنا يرحم كل اللى سبقو عالجنه ان شاء الله وبالمناسبه انا معرفش مين اللى فى الصوره دول انا جايبها من على جوجل عادى عشان حسيتها لايقه على الكلام