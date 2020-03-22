غلق وتشميع 79 محلا ومقهى مخالفا بالقليوبية.. صور

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية حملة مكبرة للتأكد من التزام المحال بقرار رئيس مجلس الوزراء بإلاغلاق الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.





وقام محافظ القليوبية بتشميع عدد 79 محلا وكافيه ومطعم وصالات جيم فى محافظة القليوبية لعدم التزامهم بالغلق ووضعهم سواتر من القماش لحجب الرؤية، موجها بتطبيق غرامة رادعة على المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه.







وأشار الهجان إلى أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة يومية لتنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين وفرض حالة الالتزام على المحال والمنشآت التجارية.





وأكد المحافظ أن القرار يشمل جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب والذى بدأ سريانه الساعة السابعة مساء، ويستمر للساعة السادسة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى على ألا يسرى هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.





وأكد المحافظ أن هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر فترة احترازية مؤقتة للوقاية من هذا الفيروس وستعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة للوقاية من فيروس كرورنا، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشاره والإبقاء في منازلهم قدر المستطاع.





يذكر أنه تم القيام بحملات مكبرة فى جميع مدن وأحياء المحافظة بمشاركة قوات الشرطة، حيث أسفرت جهود إدارة شرطة المرافق عن تحرير 73 محضر إشغال طريق و254 محضر ازالة فورية و5 محاضر نظافة عامة و146 محضرا للباعة الجائلين و27 محضر إزالة غرزة شاى و3 محاضر إزالة أكشاك مخالفة و70 محضر إزالة وصلات كهربائية مخالفة و15 محضر إزالة تندات مخالفة و50 محضر لوحات إعلانية مخالفة و53 محضر أزالة فرش مؤقت.