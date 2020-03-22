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برلمان

كورونا يهدد قاعة البرلمان.. مطالب بقصر الحضور على 100 عضو.. والتصويت إلكترونيا

الأحد 22/مارس/2020 - 12:40 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمود فايد
طالبت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بتغيير مكان انعقاد جلسات مجلس النواب في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.

وأوضحت داليا يوسف، أن الدستور نص في المادة 114 منه على أن: "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس". 

وقالت إن المادة 4 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على أن "يكون مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل". 

وأضافت أن هذا يعني أنه يحق للبرلمان تغيير مكان الانعقاد سواء للجلسات العامة أو حتى للجان، لا سيما الظروف التي تمر بها البلاد والتي تعد استثنائية وطارئة. 

وأكدت عضو البرلمان أنه على الصعيد الدولى نجد بعض البرلمانات الأخرى قصرت الحضور على النواب أصحاب الطلبات والموضوعات، وقامت بتوزيعهم على مقاعد مخصصة تراعي المسافات الصحية مثل بريطانيا، والبرلمان الأوروبي سلك مبدأ البرلمان الإلكتروني، حيث يستعد للتصويت من خلال الإيميل الرسمي على قانون مواجهة الكورونا.


واقترحت انعقاد الجلسات العامة بمكان منعزل تماما وتحت قبضة صحية مؤمنة تماما، ولا يسمح إلا للأعضاء فقط بالدخول، ولا يسمح بتواجد أكثر من مائة نائب بالجلسة العامة بالتناوب مع باقي النواب.

وطالبت بالتصويت على القوانين من خلال التابلت، وهو مجهز ببرنامج للتصويت، وبالتالى لن يكون هناك عائق أمام النواب، وتفعيل التوقيعات وتلقي المستندات والطلبات الرقابية إلكترونيا من على التابلت.
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