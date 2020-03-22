ألمانيا في خطر .. حصيلة جديدة للوفيات والإصابات بـ كورونا

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن ألمانيا صارت من الدول المعرضة للخطر بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خصوصا وأ أعداد المصابين بها ما زالت في ارتفاع، وفق ما ذكرت صحف دولية.





وأعلن معهد رويرت كوخ الفيدرالي الألماني اليوم الأحد عن تسجيل تسع وفيات ونحو ألفي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأكد المعهد تسجيل 1948 حالة إصابة جديدة بالوباء، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 18610 أشخاص، لتقترب بذلك ألمانيا من رقم الـ20 ألف، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد إلى 55 حالة.



















