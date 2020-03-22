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أخبار البلد

شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 02:15 م
محافظ اسيوط يجرى
محافظ اسيوط يجرى جولة ميداينة
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ايمان البكش
يواصل المحافظون إجراء جولات ميدانية في المحافظات للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حيث قام محافظ القليوبية بجولة للتأكد من غلق المحال في السابعة مساءً، وتم تحرير محاضر للمخالفين وغلق 79 محلا.

وتابع محافظ الجيزة الإجراءات الوقائية، وقام بتوزيع كمامات وقفزات ومطهرات على عمال النظافة، كما تابع محافظ بورسعيد وبني سويف والإسكندرية وأسيوط والسويس والوادي الجديد إجراءات التعقيم في المنشآت الحيوية، وتنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء بشأن غلق المقاهي والمحال ومنع الأسواق.

وأكد آخر تقرير لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية فى غلق حوالي ٤٠٠٠ مركز تعليمي خاص على مستوى الجمهورية، وجار التأكيد على غلق جميع الأسواق لمنع التجمعات، كما قامت المحافظات بتحرير ما يقارب ٣٠٠ مخالفة للمقاهى والمحلات على مستوى المحافظات التي لم تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات مستمرة في عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمناطق الشعبية والأسواق ودور العبادة.

شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
شاهد.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
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