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أخبار البلد

التنمية المحلية تتابع غلق المحال والمساجد وتحرير محاضر للمخالفين

الأحد 22/مارس/2020 - 02:01 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، عن أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات تنفيذ قرارات غلق المحال التجارية وإغلاق المساج والنوادي ومراكز الشباب.
وأكد آخر تقرير لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات. 

 و أشار التقرير إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية فى غلق حوالي ٤٠٠٠ مركز تعليمي خاص على مستوى الجمهورية ، وجارى التأكيد على غلق كافة الأسواق لمنع التجمعات .

 كما قامت المحافظات بتحرير ما يقارب ٣٠٠ مخالفة للمقاهى والمحلات على مستوى المحافظات التي لم تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء . وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات مستمرة في عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمناطق الشعبية والأسواق ودور العبادة .
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