حقيقة صرف اتحاد الكرة مليون جنيه لحكام الدوري والمظاليم





كانت أنباء ترددت بشأن قيام مسئولى الجبلاية بصرف مليون جنيه لقضاة الملاعب نظير إدارتهم مباريات الدورى المحلى والمظاليم ، بعدما اشتكى الحكام من عدم حصولهم على حقوقهم المالية منذ انطلاق المسابقات الكروية الموسم الجارى.





وقالت المصادر إنه لا صحة لقيام الجبلاية بصرف مليون جنية للحكام من مستحقاتهم المالية وأن الحقوق المالية لقضاة الملاعب آخر شئ يفكر فيه مسئولى اتحاد الكرة.





ولفت إلى أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية لم يتقدم بأية مذكرات إلى عمرو الجنايني رئيس الجبلاية للمطالبة بصرف مستحقات الحكام نظير إدارتهم لقاءات الدورى الممتاز ودوريات المظاليم بمختلف مسمياتها.





كان اتحاد الكرة أعلن عن تعليق نشاط كرة القدم 15 يوما فى بيان رسمي جاء على النحو التالي:



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، تفاصيل جديدة عن حقيقة صرف اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، جزءا من المستحقات المالية المتأخرة نظير ادارة مباريات الدورى الممتاز والقسم الثاني.