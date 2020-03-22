AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 6 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 75 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسيوط

الأحد 22/مارس/2020 - 02:14 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة متجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وأطراف الخصومات والنزاعات الثأرية والقبلية بحملات مكبرة.

وتم استهداف أفراد 3 عائلات مقيمين بقريتى (أم القصور، العتامنة) دائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، والمرتبطين بخلافات وخصومة ثأرية بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزى.

وأسفرت جهودها عن ضبط 6 قطع أسلحة نارية عبارة عن"رشاش جرينوف، بندقية آلية، بندقية خرطوش، 2 مسدس، فرد خرطوش" بحوزة 5 متهمين، وتنفيذ 75 حكما قضائيا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 224 قطعة سلاح نارى و261 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي

مصرع عنصرين إجراميين خطيرين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط .. صور

سرقة 40 جهاز تابلت بمدرسة ثانوي في أسيوط

الأمن العام يشن حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بأسيوط

ضبط 7 قطع أسلحة نارية في حملة أمنية استهدفت أفراد عائلتين بينهم خصومة ثأرية بأسيوط

القبض على 9 أشخاص بحوزتهم رشاش جرينوف و8 بنادق آلية بأسيوط

ترشيحاتنا

تعقيم الحذاء وغسل الملابس.. إرشادات يجب اتباعها عند دخول المنزل لمواجهة فيروس كورونا

شاهد.. كيف بدت أنغام في أول ظهور لها بعد انفصالها عن أحمد إبراهيم

البترول تطرح مطهر وجيل مضادين للفيروسات .. اعرف الأسعار

بأوامر من خادم الحرمين.. حزمة مساعدات حكومية لمحدودي الدخل لتخفيف آثار كورونا

إصابة حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي بـ كورونا

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 22-3-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الماء والصابون فى المرتبة الأولى .. كيف تعقم منزلك لمواجهة كورونا

تهزم كورونا.. أطعمة تقوي المناعة

احذر.. مجففات الأيدي المتوافرة في المراحيض العامة تصيبك بـ كورونا