ضبط 6 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 75 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة متجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وأطراف الخصومات والنزاعات الثأرية والقبلية بحملات مكبرة.





وتم استهداف أفراد 3 عائلات مقيمين بقريتى (أم القصور، العتامنة) دائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، والمرتبطين بخلافات وخصومة ثأرية بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزى.





وأسفرت جهودها عن ضبط 6 قطع أسلحة نارية عبارة عن"رشاش جرينوف، بندقية آلية، بندقية خرطوش، 2 مسدس، فرد خرطوش" بحوزة 5 متهمين، وتنفيذ 75 حكما قضائيا.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.