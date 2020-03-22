نائبة تقود حملة توزيع مطهرات وكمامات على الأهالي بـ الوراق وأوسيم

قامت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم، اليوم في حملة تعقيم وتوزيع مطهرات وكمامات وجيونتيات للأهالي بالدائرة، بالتعاون مع عدد من الشباب وذلك في إطار حملة التوعية بفيروس كورونا، وتعقيم المارة وإعطائهم كمامات مجانًا، وكذلك الحال للركاب بوسائل المواصلات.





وأوضحت "حلاوة"، أن الأزمة الحالية التي تمر بها الدولة المصرية تستلزم مجهودًا كبيرًا وتضافر التعاون مع الجميع لكي تعبر الدولة بشعبها بأمان، منوها أن الوعي لدى المواطنين بدأ يتحسن كثيرا وأصبح الجميع مدرك خطورة انتشار مثل هذا الفيروس، والعواقب السلبية التي ستنتج عن استمراره.



