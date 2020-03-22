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أخبار البلد

نقيب البيطريين لوزيرة الصحة: جميع موارد النقابة متاحة لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 06:34 م
خالد العامري النقيب
خالد العامري النقيب العام للأطباء البيطريين
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محمد غالي
أكد الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن النقابة على أتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات للدولة لمواجهة فيروس كورونا من اجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال خطاب أرسله النقيب العام، إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة يوضح فيه: «يطيب لى أن أبعث إليكم بخالص مشاعر التقدير والاحترام متمنيا لمعاليكم دوام التوفيق.. يثمن النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا بالبلاد".

وتابع البيان: "ومن منطلق المسئولية الوطنية والمهنية فإننا نضع كل إمكانيات النقابة العامة تحت تصرف معاليكم، وإننا على استعداد للمشاركة وتزويد الوزارة بكوادر مؤهلة من الزملاء لتقديم المساعدة حسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا».
نقيب البيطريين لوزيرة الصحة: جميع موارد النقابة متاحة لمواجهة فيروس كورونا
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