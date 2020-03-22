نقيب البيطريين لوزيرة الصحة: جميع موارد النقابة متاحة لمواجهة فيروس كورونا

أكد الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن النقابة على أتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات للدولة لمواجهة فيروس كورونا من اجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.





جاء ذلك خلال خطاب أرسله النقيب العام، إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة يوضح فيه: «يطيب لى أن أبعث إليكم بخالص مشاعر التقدير والاحترام متمنيا لمعاليكم دوام التوفيق.. يثمن النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا بالبلاد".



