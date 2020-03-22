جامعة المنيا: فيديوهات توضيحية للمقررات الإلكترونية من خلال المحمول

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أنه تم إعداد فيديوهات تعريفية للطلاب توضح كيفية التعامل مع منصة المقررات علي موقع الجامعة، من خلال اجهزة الهواتف المحمولة والكمبيوتر الشخصي، وذلك في إطار سعي جامعة المنيا لمساعدة ابنائها الطلاب في متابعة العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة، واستمرارًا لتفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة، وفق إجراءات تضمن استمرار العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني من خلال المنصات الإلكترونية، وذلك بالتعاون بين كليات الجامعة، ومركز تكنولوجيا المعلومات.





تطهير وتعقيم.. جامعة المنيا تواصل إجراءات مجابهة فيروس كورونا

أكد رئيس الجامعة أنه جاري استكمال أعمال التعقيم والتطهير لكليات الجامعة لمجابهة فيروس كورونا علي مستوي الجامعة، وتكثيف أعمال النظافة والتطهير استغلالا لفترة تعطيل الدراسة لمدة اسبوعين، بما يحقق ضمان السلامة والحماية لأبنائها الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين.

وأضاف أن الجامعة قامت صباح اليوم بتعقيم وتطهير كليتي التربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية، بمتابعة من الدكتورة زينب محمد أمين عميد كلية التربية النوعية، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، وأمناء الكليات، وعمر طه مدير إدارة شئون المقر بالجامعة.

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