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محافظات

محافظ المنيا يناشد المواطنين البقاء في منازلهم حرصا على سلامتهم

السبت 21/مارس/2020 - 10:45 م
محافظ المنيا يناشد
محافظ المنيا يناشد المواطنين بالبقاء في منازلهم
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ايمن رياض

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا مع مسئولي مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأجهزة التنفيذية لمتابعة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهه فيروس كورونا.

 

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة، الدكتور شيماء على طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بالمديرية، دكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، عدد من الجهات المعنية.

 

وقدم المحافظ الشكر والامتنان لجميع الفرق الطبية بجميع المستشفيات على ما يبذلونه من جهد لمواجهه فيروس كورونا .

 

وقال المحافظ، ان هناك تكليفات من القيادة السياسية بمواصلة رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، خاصةً من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة، والقيام بحملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات، بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة، فضلا عن العمل على الاكتشاف المبكر لأية حالات مشتبهة فيها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

 

ناشد المحافظ، جميع المواطنين بالبقاء في منازلهم وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

 

واطمأن المحافظ، علي سلامة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للتعامل مع المرضى، مع الالتزام بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وشدد على ضرورة مراعاة خصوصية المرضى وعدم نقل أو نشر أي معلومات خاصة بهم.

 

وشدد المحافظ، على المتابعة المستمرة للقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات، وحظر إقامة أي تجمعات لإقامة افراح او احتفالات او مناسبات او سرادق عزاء او اجتماعات او ندوات سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة او خاصة او بالشوارع، وايقاف جميع الأسواق الأسبوعية، بهدف القضاء على أي تجمعات من المواطنين.

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