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محافظات

إغلاق صيدليات وشركات بـ3 مراكز للتلاعب في أسعار الأدوية بالمنيا.. صور

السبت 21/مارس/2020 - 04:33 م
اغلاق صيداليات وشركات
اغلاق صيداليات وشركات بـ 3 مراكز للتلاعب في أسعار الأدوية
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أيمن رياض
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بتنفيذ حملات مرورية مفاجئة، على بعض مراكز المحافظة، للتأكد من تواجد المستلزمات الطبية والأدوية وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية، بالإضافة الى متابعة تنفيذ قرارات الدولة، الصادرة بغلق المطاعم والمقاهي والكاقتيريات والكافيهات، من الـ 7 مساءً إلى الـ 6 صباحًا، حتى 31 مارس الجاري لمواجهه فيروس كورونا المستجد.


أكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، لضمان تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المطاعم والمقاهي والكاقتيريات والكافيهات.


ووجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.


ودعا المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.


تابع نائب المحافظ، خلال جولته على مراكز المنيا، وأبو قرقاص، وملوي، وديرمواس، مدى توافر المستلزمات والأدوية، وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية، بحضور الدكتور محمد عارف، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، والأمن، ومسئولي الوحدات المحلية، والأجهزة المعنية.


وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر والغلق، لصيدليات بالمنيا، وأبو قرقاص، تنوعت بين عدم وجود صيدلي، وضبط مستحضرات مجهولة المصدر، والامتناع عن البيع لعدد من الأدوية، والمستحضرات.


وفي مركز ملوي، تم المرور علي إحدى شركات المستلزمات الطبية، وتم ضبط ادوية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، كما تم ضبط عبوة أدوية مصنفة من الجدول الثالث مخدرات، طبقًا لقانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته، وتم تحريزهم وتحرير محضر بالمخالفات كم تم ضبط مخزنان بدون ترخيص، أحدهما بالدور العلوي والأخر بالأرضي لمستلزمات وأجهزة طبية، وتم وضع الشمع الأحمر وتحرير محضر بالمخالفة للعرض علي النيابة العامة.


كما تابع نائب المحافظ، الحالة العامة داخل مستشفى المنيا العام، ومستشفى ابوقرقاص، للتأكد من انضباط سير العمل وتواجد طاقم الأطباء والممرضين، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية، وتم التأكد من جاهزية جميع الأجهزة الطبية لاستقبال الحالات المرضية.

إغلاق صيدليات وشركات بـ3 مراكز للتلاعب في أسعار الأدوية بالمنيا.. صور
إغلاق صيدليات وشركات بـ3 مراكز للتلاعب في أسعار الأدوية بالمنيا.. صور
إغلاق صيدليات وشركات بـ3 مراكز للتلاعب في أسعار الأدوية بالمنيا.. صور
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