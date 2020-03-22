أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ابحث عن ميزة واتساب الجديدة.. و5 خطوات لتعقيم الهاتف
الأحد 22/مارس/2020 - 04:59 م
واتساب
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" الإخباري، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية.
تختبر أشهر منصات المراسلة الفورية واتساب "WhatsApp"، ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل تأكد مستخدميها، البالغ عددهم 2 مليار مستخدم، من صحة الأخبار التي تم عرضها في الرسائل التى تلقوها.
أظهرت العديد من الدراسات أن شاشات الهواتف الذكية تعد أرضا خصبة للجراثيم وغيرها من مسببات الأمراض، وتتجمع عليها الكثير من الجراثيم والبكتيريا، التى تسبب العديد من الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا.
أفاد تقرير نشره موقع "theverge" التقني، أن شركة سناب "Snap"، قررت إطلاق أداة البحث الجديدة Here For You التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين الذين قد يشعرون بالقلق أو الضغط بسبب جائحة فيروس كورونا
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ذكرت صحيفة ديلى ستار، أنه سيتم إطلاق أحدث نسخة من لعبة GTA وهى Grand Theft Auto 6 ، حيث ستقع أحداث اللعبة في المملكة المتحدة.