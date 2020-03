أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ابحث عن ميزة واتساب الجديدة.. و5 خطوات لتعقيم الهاتف

أفاد تقرير نشره موقع "theverge" التقني، أن شركة سناب "Snap"، قررت إطلاق أداة البحث الجديدة Here For You التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين الذين قد يشعرون بالقلق أو الضغط بسبب جائحة فيروس كورونا