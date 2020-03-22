أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ابحث عن ميزة واتساب الجديدة.. و5 خطوات لتعقيم الهاتف

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" الإخباري، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية.

"WhatsApp"، ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل تأكد مستخدميها، البالغ عددهم 2 مليار مستخدم، من صحة الأخبار التي تم عرضها في الرسائل التى تلقوها.

أظهرت العديد من الدراسات أن شاشات الهواتف الذكية تعد أرضا خصبة للجراثيم وغيرها من مسببات الأمراض، وتتجمع عليها الكثير من الجراثيم والبكتيريا، التى تسبب العديد من الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا.



