كواليس ديو "كله حلو" لـ صافيناز ومنة عطية.. صور

انتهت الفنانة صافيناز والمطربة منة عطية من تصوير كليب "كله حلو" داخل استوديو السمنودي والذي يعد أول ديو غنائي استعراضي يجمع بينهما ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية الأسبوع المقبل .





تدور محور الأغنية حول الإبتسامة والأمل والطموح إلي الإمام وترك الهموم والأبتعاد عن المشاكل للرغبه في راحة البال وذلك في إطار حماسي سريع .





جدير بالذكر بأن كليب " كله حلو " من إنتاج شركة الرحيل للمنتج أمين الريان ومن كلمات وليد رياض وإلحان عصام إسماعيل ومصور فوتوغرافي محمود مودي ومنتج فني تيتو الشيخ وتوزيع إسلام شيتوس وإخراج هيثم عنتر.