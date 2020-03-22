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أخبار البلد

إعادة 150 مصريا من بريطانيا على رحلات استثنائية لـ مصر للطيران

الأحد 22/مارس/2020 - 08:07 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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محمد وديع
قامت البعثة الدبلوماسية المصرية في لندن بتسيير رحلة استثنائية لمصر للطيران اليوم الأحد 22 مارس الجاري لإعادة 150 من المصريين الموجودين فى بريطانيا والراغبين فى العودة إلى مصر. وقد أقلعت الرحلة الاستثنائية بعد ظهر اليوم من مطار هيثرو متجهة إلى مطار القاهرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وشركة مصر للطيران، والسلطات البريطانية.

وصرح السفير طارق عادل، سفير مصر فى لندن، بأن تسيير رحلة مصر للطيران الاستثنائية من مطار هيثرو إلى القاهرة جاء في ضوء رغبة عدد من المصريين ببريطانيا في العودة إلى أرض الوطن، معربًا عن الشكر والتقدير للاستجابة السريعة للسلطات المصرية المعنية لتسيير الرحلة الاستثنائية، بما يؤكد حرص الدولة الشديد على توفير كافة سبل الدعم لأبنائها فى الخارج ومساعدتهم فى التغلب على ما يواجههم من صعوبات بسبب وباء الكورونا وتداعياته.

وأشاد السفير، بهذه المناسبة، بالجهود التي بذلتها شركة مصر للطيران فى تسيير الرحلة الاستثنائية وترتيبها فى وقت قياسي، فضلًا عن التنسيق المتواصل الذي تم مع السلطات البريطانية لانتهاز الفرصة لنقل أيضًا عدد من المواطنيين البريطانيين من القاهرة إلى لندن على نفس الرحلة، مؤكدًا استمرار البعثة المصرية بلندن فى جهودها لمتابعة أحوال المصريين في بريطانيا والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم خلال الظروف غير المسبوقة التي تتعرض لها دول عديدة نتيجة تفشي وباء كورونا.
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