إعادة 150 مصريا من بريطانيا على رحلات استثنائية لـ مصر للطيران

قامت البعثة الدبلوماسية المصرية في لندن بتسيير رحلة استثنائية لمصر للطيران اليوم الأحد 22 مارس الجاري لإعادة 150 من المصريين الموجودين فى بريطانيا والراغبين فى العودة إلى مصر. وقد أقلعت الرحلة الاستثنائية بعد ظهر اليوم من مطار هيثرو متجهة إلى مطار القاهرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وشركة مصر للطيران، والسلطات البريطانية.





وصرح السفير طارق عادل، سفير مصر فى لندن، بأن تسيير رحلة مصر للطيران الاستثنائية من مطار هيثرو إلى القاهرة جاء في ضوء رغبة عدد من المصريين ببريطانيا في العودة إلى أرض الوطن، معربًا عن الشكر والتقدير للاستجابة السريعة للسلطات المصرية المعنية لتسيير الرحلة الاستثنائية، بما يؤكد حرص الدولة الشديد على توفير كافة سبل الدعم لأبنائها فى الخارج ومساعدتهم فى التغلب على ما يواجههم من صعوبات بسبب وباء الكورونا وتداعياته.



