رحمة الله واسعة.. أول تعليق من نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي بعد إصابته بكورونا

وجه حاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي، رسالة جديدة إلى الشعب السعودي وجماهير الكرة، بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.









وأعلن المسحل، صباح اليوم الأحد، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، الذي ضرب جميع دول العالم، حيث جاءت نتائج تحاليله إيجابية، إثر عودته من مدينة لندن.









وكتب المسحل في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شكرًا لكل من تواصل معي.. واعذروني على التقصير في الرد".









وسأل نائب رئيس الاتفاق، الله عز وجل، العافية في الدنيا والآخرة للجميع، وأن يجعل ما أصاب المصابين تكفيرًا لهم ورفعةً.









وشدد المسحل، على أن الأمر هين، ورحمة الله واسعة فلا شك برحمته ولا سخط على قدره، والأهم أن يرضى الله عن الجميع، فمن رضي بقضائه وقدره فله الرضا.