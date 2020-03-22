بسبب كورونا.. إزالة سوق عشوائية بمنطقة الجراج في جسر السويس.. صور

أعلن المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أنهتم إزالة سوق عشوائية وباعة جائلين يتوسطون منطقة الجراج بجسر السويسبحضور رؤساء أحياء السلام أول والنزهة وعين شمس ومأمور قسم النزهة وعين شمس ، لمواجهة انتشار كورونا.
جاء ذلك تنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء والجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم إقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين.
وفي سياق مختلف شددت المحافظة من إجراءاتها الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بها والمترددين عليها من فيروس كورونا .
ويخضع الجميع للكشف الحرارى عند الدخول كما تم توزيع الكمامات والقفازات الطبية على جميع العاملين ويقوم فريق متخصص تحت إشراف مديرية الصحة بتطهير المكان بصورة دورية يوميًا .
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين، بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكتروني للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .
كما تم تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يوميًا على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل.