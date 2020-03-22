بسبب كورونا.. إزالة سوق عشوائية بمنطقة الجراج في جسر السويس.. صور

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء والجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم إقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين.

وفي سياق مختلف شددت المحافظة من إجراءاتها الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بها والمترددين عليها من شددت المحافظة من إجراءاتها الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بها والمترددين عليها من فيروس كورونا





ويخضع الجميع للكشف الحرارى عند الدخول كما تم توزيع الكمامات والقفازات الطبية على جميع العاملين ويقوم فريق متخصص تحت إشراف مديرية الصحة بتطهير المكان بصورة دورية يوميًا .





كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين، بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكتروني للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .



