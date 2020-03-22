بشرى سارة.. إعفاء الصحفيين من أقساط القروض لمدة ٦ أشهر

أعلن الكاتب الصحفى محمد خراجة، رئيس اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، أنه تقرر وقف سداد القروض للزملاء لمدة ٦ شهور ، مشيرا الى صدور موافقة رسمية من البنوك المتعاملة مع أعضاء النقابة، بشأن وقف تحصيل الأقساط لمدة ٦ أشهر تطبيقا لقرار البنك المركزي.







