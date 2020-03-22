بشرى سارة.. إعفاء الصحفيين من أقساط القروض لمدة ٦ أشهر

أعلن الكاتب الصحفى محمد خراجة، رئيس اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، أنه تقرر وقف سداد القروض للزملاء لمدة ٦ شهور ، مشيرا الى صدور موافقة رسمية من البنوك المتعاملة مع أعضاء النقابة، بشأن وقف تحصيل الأقساط لمدة ٦ أشهر تطبيقا لقرار البنك المركزي.
وأضاف "خراجة"، في تصريحات له انه تم ابلاغ الادارة المالية للنقابة بوقف اي تحويلات مالية للبنوك خلال هذه الفترة، ليتحصل كل زميل على مبلغ بدل التدريب والتكنولوجيا كاملا دون أي خصومات ،مشيرا الى ان ذلك القرار ينطبق على جميع قروض وأقساط الزملاء سواء كانت قروض سيارات، أو اسكان اجتماعي، أو فردية.