تضامنا مع مبادرة البنك المركزي.. إصدار كروت ميزة مجانا لمدة 6 أشهر.. فيديو

تضامنا مع مبادرة البنك المركزى المصرى ، أعلنت شركة ميزة أنه ولمدة 6 أشهر يمكن إصدار بطاقات ميزة والمحافظ الإلكترونية مجانًا، وذلك بإتمام جميع معاملات التحويل والشراء والسحب من ماكينات الصراف الآلي بدون أي مصاريف، لمواجهة أزمة كورونا.





ويمكنك تقديم المستندات المطلوبة الى اقرب فرع بنك من البنوك المصدره (بنك الإسكان والتعمير- بنك مصر- البنك الأهلي المصري- البنك التجاري الدولي- بنك القاهرة- - SAIB Bank - المصرف المتحد- البنك الزراعى- بنك الاسكندرية- QNB - بنك التنمية الصناعى - بنك بلوم ).





وأحصل على الكارت الخاص بك واستمتع بإستخدامه في الشراء، أما المستندات بتعتمد علي نوع الكارت، إذا كانت بطاقة مدفوعة مقدما يكون الأمر بحاجة إلى بطاقة رقم قومي سارية، أما إذا كانت بطاقة خصم مباشر فالمستندات تختلف من بنك لأخر.





وميزة هي شبكة دفع إلكترونية مصرية ١٠٠٪ ضمن منظومة الدفع الوطنية وتتيح شبكة ميزة خدمات الدفع الإلكترونى عن طريق البطاقات أو المحافظ الإلكترونية.



