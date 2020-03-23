بسبب كورونا.. شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية للشوارع

نفذ شباب قرية منية سندوب التابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية مساء اليوم الاحد لليوم الثالث على التوالى حملة تطهير وتعقيم لشوارع القرية ومداخل المنازل والمحلات .









وشارك في الحملة عدد من الشباب المتطوعين من ابناء القرية الذين حملو اجهزة التطهير فوق ظهورهم معلنين استمرارهم فى تطهير القرية يوميا لحين زوال الأزمه مطالبين بانضمام المزيد من شباب القرية إليهم .





كما قام عدد منهم بحملات توعيه عن طريق مكبرات الصوت بالتزامن مع حملات النطهير وكيفية تطهير المنازل مطالبين الاهالى بضرورة الإلتزام داخل المنازل باقصى درجه وكذا اغلاق المحلات فى الموعد المحدد طبقا لقرار رئيس الوزراء.



