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محافظات

بسبب كورونا.. شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية للشوارع

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:19 ص
حملة تطهير
حملة تطهير
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همت الحسينى
نفذ شباب قرية منية سندوب التابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية مساء اليوم الاحد لليوم الثالث على التوالى حملة تطهير وتعقيم لشوارع القرية ومداخل المنازل والمحلات .

جاء ذلك فى اطار مواجهة انتشار فيروس كورونا  المستجد.

وشارك في الحملة عدد من الشباب المتطوعين  من ابناء  القرية الذين حملو اجهزة التطهير فوق ظهورهم معلنين استمرارهم فى تطهير القرية يوميا لحين زوال الأزمه مطالبين بانضمام المزيد من شباب القرية إليهم .

كما قام  عدد منهم بحملات توعيه عن طريق مكبرات الصوت بالتزامن مع حملات النطهير وكيفية تطهير المنازل مطالبين الاهالى بضرورة الإلتزام داخل المنازل باقصى درجه وكذا اغلاق المحلات فى الموعد المحدد طبقا لقرار رئيس الوزراء.

فيما أكد الشباب القائمين عمليات التطهير انها تتم من خلال مبادرات فيما بينهم ومساعدات أهالى القرية بمواد التطهير والتعقيم عن طريق الجهود الذاتية.
بسبب كورونا.. شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية للشوارع
بسبب كورونا.. شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية للشوارع
بسبب كورونا.. شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية للشوارع
بسبب كورونا.. شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية للشوارع
بسبب كورونا.. شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية للشوارع
بسبب كورونا.. شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية للشوارع
بسبب كورونا.. شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية للشوارع
بسبب كورونا.. شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية للشوارع
بسبب كورونا.. شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية للشوارع
بسبب كورونا.. شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية للشوارع
بسبب كورونا.. شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية للشوارع
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