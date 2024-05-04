كاف يخطر الزمالك بقرار عاجل حول نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الذهاب في نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.

يحتوي طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان على مجموعة من الحكام والمسؤولين، حيث يتكون الطاقم الرئيسي من الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو ومساعديه الكينيين جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت وستيفن إليزار أونينجو، إضافة إلى الحكم الرابع البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

أما طاقم الفيديو فتتولى التحكيم التونسي هيثم قيراط بمساعدة الجنوب الأفريقي توم أبونجيل والزامبية ديانا شيكوتيشا.

ويشرف على المباراة المراقب العام الجيبوتي محمد ياسين يونس، بينما يراقب الحكام الصومالي علي محمد أحمد.

مباراة الإياب من نهائي الكونفدرالية من المقرر أن تقام في استاد القاهرة الدولي يوم الأحد الموافق 19 مايو.