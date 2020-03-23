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تعليم

إعلام القاهرة تعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:12 ص
كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، التوصل إلى الاتفاق مع الدكتورة سلوى العوادلي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن يكون يوم الخميس الموافق ٢١ مايو القادم، هو آخر يوم فى الدراسة.
 
 
وأضاف مصطفى، عبر صفحة الكلية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن قرار يشمل سواء كانت الدراسة الإلكترونية في حالة تمديد تعطيل الدراسة أو بنظام المحاضرات في حالة الرجوع مرة أخرى للدراسة بالكلية.



وأشارت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أنه ستبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق ٣٠ مايو المقبل.

وكان المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه أمس الأول، السبت، قرر أن يكون أخر يوم في العام الدراسي الحالي يوم 30 مايو المقبل، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا.
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