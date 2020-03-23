إعلام القاهرة تعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، التوصل إلى الاتفاق مع الدكتورة سلوى العوادلي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن يكون يوم الخميس الموافق ٢١ مايو القادم، هو آخر يوم فى الدراسة.

وأضاف مصطفى، عبر صفحة الكلية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن قرار يشمل سواء كانت الدراسة الإلكترونية في حالة تمديد تعطيل الدراسة أو بنظام المحاضرات في حالة الرجوع مرة أخرى للدراسة بالكلية.







