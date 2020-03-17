عميد إعلام القاهرة: محاضرات البكالوريوس والدراسات العليا على يوتيوب





وأكدت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن هذا قرار مجلس الجامعة الذي أخطرت به الكلية اليوم، لافتة إلى أن كل ما ينشر عبر موقع أو صفحة الكلية الرسمية هو قرار صحيح.









كان مجلس عمداء جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، قرر إلغاء امتحانات الميدتيرم في الكليات وتعويضها بحزمة من الإجراءات والبدائل مثل التكليفات الدراسية أو غيرها، موضحًا منح الكليات مرونة في التعامل واختيار النظام الأنسب، بما يحقق مصلحة الطلاب والعملية التعليمية.