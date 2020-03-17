عميد إعلام القاهرة: محاضرات البكالوريوس والدراسات العليا على يوتيوب

أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن تفعيل قناة الكلية على موقع الـ"يوتيوب" التعليمية لطلاب الكلية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.
وقالت مصطفى، في تصريح لـ"صدى البلد"، إنه وفقا لقرارات مجلس الجامعة فقد تقرر إلغاء امتحانات الميدتيرم وتعويض الدرجات المخصصة لها بتكليف الطلاب بأبحاث من ٢٠ درجة.
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إلغاء امتحانات الميدتيرم بجامعة القاهرة
وأكدت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن هذا قرار مجلس الجامعة الذي أخطرت به الكلية اليوم، لافتة إلى أن كل ما ينشر عبر موقع أو صفحة الكلية الرسمية هو قرار صحيح.
كان مجلس عمداء جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، قرر إلغاء امتحانات الميدتيرم في الكليات وتعويضها بحزمة من الإجراءات والبدائل مثل التكليفات الدراسية أو غيرها، موضحًا منح الكليات مرونة في التعامل واختيار النظام الأنسب، بما يحقق مصلحة الطلاب والعملية التعليمية.
وأكدت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن هذا قرار مجلس الجامعة الذي أخطرت به الكلية اليوم، لافتة إلى أن كل ما ينشر عبر موقع أو صفحة الكلية الرسمية هو قرار صحيح.
كان مجلس عمداء جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، قرر إلغاء امتحانات الميدتيرم في الكليات وتعويضها بحزمة من الإجراءات والبدائل مثل التكليفات الدراسية أو غيرها، موضحًا منح الكليات مرونة في التعامل واختيار النظام الأنسب، بما يحقق مصلحة الطلاب والعملية التعليمية.