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تعليم

إعلام القاهرة تقرر إضافة درجات الميدتيرم إلى الفصل الدراسي الثاني

الأحد 22/مارس/2020 - 02:37 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن درجات الميدتيرم سوف تضاف إلى درجات نهاية الفصل الدراسي الثاني.





وأضاف مصطفى، عبر الصفحة الرسمية للكلية، اليوم الأحد، أن القرار جاء وفقًا لاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بالمجلس الأعلى للجامعات في جلسة رقم 698 بتاريخ أمس السبت 21 مارس الجاري.

واجتمع المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم (698) بتاريخ 21-3-2020، واستعرض الخطط المستقبلية للدراسة في الجامعات في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض وفى ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.

وأكد المجلس أن الاهتمام بصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعات والمستشفيات الجامعية هو الأولوية الأولى له، وأنه يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ عليها.
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