مدرب مصري في الدوري الصيني يكشف لصدى البلد توابع فيروس كورونا

منذ انتشار وباء كورونا "كوفيد-19" خلال الفترة الماضية الذي اجتاح معظم بلاد العالم بشراسة ولازال يهاجمها حتى الأن ، وتعيش دولة الصين البؤرة التي انتشر منها المرض اياما صعبة لكنها ضربت مثالا يحتذى به في الالتزام مما جعل البلد صاحبة أكبر عدد سكان في العالم تتجاوز المحنة حاليا.





أحمد معوض لاعب كرة قدم سابق ومدرب نادي شينزن في الصين يوجه لنا رسالة عبر صدى البلد من يحكي فيها عن تجربة التنين الصيني وكيفيىة احتواء المرض :









في البداية أنا أحمد معوض لاعب كرة قدم سابق ومدرب لنادي شينزن الصيني لفئات البراعم هناك أدرت أن أوجه عدة نصائح هامة جدا للشعب المصري من خلالكم ، الفيروس الآن في الصين أصبح تحت السيطرة فالحكومة الصينية قادرة على فعل المستحيل وصحة المواطن وحياته هي أهم شئ لديها حاليا حيث وعدت فأوفت باحتواء هذا الوباء ولكن بالتأكيد وعي وتقدير الشعب الصيني لحكومته ساعد بشكل كبير على احتواء تلك الأزمة و الخروج منها بأقل الخسائر.







أما بالنسبة لتجربتي مع الحجر الصحي الضوع في شينزن الواقعة جنوب الصين لم يكت بالوضع الخطير مثلما حدث في ووهان بالرغم من وجود حالات إصابة ولكن الحكومة بدأت بشكل سريع حملات توعية لتنبه الشعب بخطورة الموقف من خلال الإنترنت والأمن الخاص بكل مجمع سكني وفرض علينا الالتزام بالبقاء في المنزل وعدم مخالطة الناس وعدم الذهاب للأنشطة أو التجمعات لدرجة أنه كات يوجد لكل مواطن كود مخصص للنزول لجلب الاحتياجات الضروية فقط وعند الخروج يجب أن ترتدي الكمامة والجوانتي ، بجانب أنه يتم أخذ معلومات عن كل شخص بالمجمع السكني وقياس درجة الحرارة والكشف الدوري المستمر .







بالطبع تم إيقاف كافة الأنشطة الرياضية أو التعليمية لتجنب أنتشار المرض بصورة أكبر مما كان عليه لأن الحل الوحيد لمجابهة كورونا هو الحجر المنزلي والنظافة العامة بسبب عدم وجود أي علاج للمرض حتى الآن.





أما بالنسبة لفريقي فأحمد الله ان الفترة التي أنتشر فيها المرض كانت ضمن الأجازة الصينية وهو ما أبعدهم بشكل كبير عن خطر الإصابة وعن طريقة تعاملي معهم كان من دوري بالتأكيد القيام بتحفيزهم و أننا سوف نتعدى تلك الأزمة وسنكون أقوى وهو جانب نفسي يجب على أي مدرب العمل عليه خصوصا في تلك الفئة السنية أما عن التدريبات فإدارة النادي كانت متجاوبة معي وقمت بإعطاء اللاعبين تدريبات وجثهم على تنفيذها ونصحهم بأن كلما تدربت كانت مناعتك أوقى فلن يقرب منك المرض وهو ما نفذوه .







