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فن

بسبب فيروس كورونا.. نجلاء بدر توجه نصائح لمتابعيها.. شاهد

الأحد 22/مارس/2020 - 11:45 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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مصطفى كرم
قدمت الفنانة نجلاء بدر مجموعة من النصائح لمتابعيها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

ونشرت نجلاء بدر صورة لغسيل اليد بالماء والصابون وعلقت عليها قائلة: "لا تنسى أن تغسل يديك لا تلمس أنفك او فمك او عيونك إلا بعد غسيل اليد اغسل يدك على قد ما تستطيع لمده ٣٠ ثانيه كل ربع ساعة او لو لمست حاجة وعايز تلمس وجهك".

يذكر ان وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 327‪ حالة، إضافة إلى تسجيل 4 حالات وفاة جدد كما بلغ إجمالي حالات الشفاء إلي 56 حالة حتى الآن. 

وكان مجلس الوزراء أصدر عدد من القرارات الهامة التي تأتي في صالح المواطن التي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بإعطاء الجامعات المدارس اجازة لمدة أسبوعين لضمان سلامة الطلاب كما واتخذت على إثره  عدد من المؤسسات والوزارات بالدولة قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام ومنها وقف النشاط الرياضي بالدولة لمدة 14 يوما. 
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