بسبب فيروس كورونا.. نجلاء بدر توجه نصائح لمتابعيها.. شاهد

لا تنسى أن تغسل يديك لا تلمس أنفك او فمك او عيونك إلا بعد غسيل اليد. اغسل يدك على قد ما تستطيع لمده ٣٠ ثانيه كل ربع ساعة او لو لمست حاجة و عايز تلمس وجهك