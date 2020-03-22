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جون طلعت: مترو الأنفاق قنبلة موقوتة تساعد على نقل فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:46 م
إبراهيم القادري
قال جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا واتخذت عدة قرارات رائعة في الفترة الماضية، ومنها غلق المحال والكافيهات منذ الساعة السابعة.



وأضاف جون طلعت، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أن مترو الأنفاق قنبلة موقوتة تساعد على نقل فيروس كورونا، ولابد من غلقه مثل غلق المحال.


وأوضح جون طلعت، أنه بسبب أعداد المواطنين الكبيرة الذين يستخدمون المترو فإنه يعد أرضًا خصبة لانتشار فيروس كورونا.


واستكمل حديثه أن المواصلات مثل الباصات لا تضر نفس الضرر الذي يمكن أن يتسبب فيه المترو ويجب إصدار قرار بوقفه.
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