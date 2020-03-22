مستشفى حميات إمبابة يكشف عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخلها

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن المواطنين لديهم حالة فزع كبيرة بسبب فيروس كورونا ويقبلون على المستشفى بكثافة غير طبيعية تمثل ضغطا كبيرا.

وتابع الجارحى خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" تقديم الإعلامية "لبنى عسل"، إقبال المواطنين على المستشفى يمثل ضغط كبير لدرجة أن بعض الأطباء الكبار فى السن من 57 عاما وحتى 59 عام، يعملون طوال الـ 24 ساعة لتخفيف الضغط على المستشفى".

وعن عدد الاصابات بفيروس كورونا إمبابة، قال"بيدخل يوميا من 30 لـ 50 شخص يدعون الإصابة بالفيروس وتستقبلهم المستشفى وبعد إجراء الفحوصات يتضح أصابة شخص أو أثنين أن وجدت إصابات وفى أغلب الأحيان تكون نتائج تحاليل الإصابة بفيروس كورونا سلبية ويخرج الجميع من المستشفى".

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وطالب نائب مدير مستشفى حميات امبابة المواطنين المصابين بنزلات البرد زيارة الأطباء المتابعين لهم وإعطاء أنفسهم مهلة بالمنزل لمدة 3 أيام وأن لم يتم شفاؤهم من نزلات البرد يتوجهوا إلى مستشفى حميات إمبابة.