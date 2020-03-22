ممرضة بالحجر الصحي مازحة: "جوزي بيخاف على نفسه مني"

أكدت نهلة محمد أخصائية تمريض بالحجر الصحى، أن الجميع يعمل كـ فريق عمل واحد داخل مستشفيات الحجر الصحي لإنقاذ المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت نهلة خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" تقديم الإعلامية "لبنى عسل" إن الجميع داخل مستشفيات الحجر الصحى يضحون بأنفسهم ويظلون في العمل لساعات طويلة لمساعدة المرضى، مضيفة: "بنضحى ببيوتنا و أهالينا".

وتابعت أخصائية التمريض مازحة:" أول ما بدخل البيت جوزى بيحرص على نفسه منى".





وأشارت نهلة محمد، إلى أن جميع العاملين فى مجال الصحة من أطباء وتمريض وعاملين يتخذون الحذر هذه الفترة لوقف دائرة انتشار فيروس كورونا.