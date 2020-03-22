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مسعف أول حالة إصابة بفيروس كورونا بمصر يكشف تفاصيل المخاطرة

الأحد 22/مارس/2020 - 09:30 م
مؤمن عادل مسئول إسعاف
مؤمن عادل مسئول إسعاف بمطار القاهرة
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أسامة علي

قال مؤمن عادل مسئول إسعاف بمطار القاهرة ومسعف أول حالة مصابة بفيروس كورونا، انهم يستخدمون سيارات إسعاف ذاتية التعقيم وهى مخصصة للأمراض المعدية لنقل المصابين بالفيروس لمستشفيات العزل.

 

وأضاف عادل خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية "الحياة" تقديم الإعلامية "لبنى عسل"أن طاقم الإسعاف داخل المطار تسابق على نقل أول حالة مصابة بفيروس كورونا فى مصر، معقبا:"قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".


وأشار مؤمن عادل، إلى ان الهم الأول لرجال الإسعاف فى مصر هو إنقاذ المرضى ويتسابق الجميع على هذا الهدف.

وتابع :"نؤدي دورنا تجاه بلدنا مصر ولن نتردد فى نقل أى حالة مصابة بفيروس لـ مستشفيات العزل فى أى وقت".

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