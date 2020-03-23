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محافظات

لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مدينة الفيوم

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:25 ص
لمواجهة كورونا..تطهير
لمواجهة كورونا..تطهير وتعقيم مدينة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تواصل أمانة العلاقات العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم حملة التوعية ضد فيروس كورونا المستجد تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وقامت اليوم أمانة العلاقات العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم  تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي أمين المحافظة وبرئاسة سالم فتيح أمين أمانة العلاقات العامة بالحزب، وإشراف الأمين المساعد المحاسبة  مني عابد ومشاركة  الأمناء المساعدين  وهم الدكتور نور الرمادي  والسيد علي غيث وبمشاركة الامناء المساعدين و أعضاء هيئة مكتب العلاقات العامة للحزب  بالمحافظة.


بحملة تطهير  وتعقيم شملت عدد من الشوارع والميادين  بمدينة الفيوم حيث تم تعقيم السيارات بميدان عبد المنعم رياض  وحي دلة كما  توزيع الكمامات والقفازات علي السائقين والمحلات بحي دارماد وكذلك وضع الملصقات علي الجدران ومداخل العقارات  التي توضح كيفية الوقاية والحد  من انتشار فيروس كورونا   كما تم شرح  أعراض فيروس كرونا وطرق وأساليب الوقاية منة للمارة بالشوارع  كما تم تعقيم ماكينات صرف النقود    
يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي يتبناها الح منزب  للوقاية من  فيروس كورونا.

لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مدينة الفيوم
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مدينة الفيوم
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مدينة الفيوم
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مدينة الفيوم
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مدينة الفيوم
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