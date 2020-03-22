14 قرارا اقتصاديا أعلنها الرئيس السيسي لدعم محدودي الدخل وأصحاب المعاشات

وكان على رأس القرارات:

- تخصيص 100 مليار جنيه لأزمة كورونا

- ضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساسى

- تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار

- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش

- رفع الحجوزات الإدارية لكل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة

- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير

- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%

- مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين

- دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه من البنك المركزى

- تخفيض أسعار الفائدة في البنوك بقيمة 3%

- إعفاء الأجانب من الضرائب وخاصة في القطاعات المتأثرة من الأزمة

- الإعفاء الكامل لضريبة الدمغة والأرباح

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لمجابهة هذا الخطر.





وأعرب الرئيس السيسي، عن ترحيبه بلقاء عدد من السيدات المصريات بمناسبة عيد المرأة المصرية، مشددا على أن لها كل التقدير والعرفان، مضيفا "أتشرف بكم كنماذج عظيم مشرف من سيدات مصر، وهذا في إطار الاحتفال سواء بيوم المرأة المصرية أو بعيد الأم"..موجها التحية والتهنئة بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج".





وأردف الرئيس السيسي، قائلًا "أود أن أتحدث عن موضوع يهم الجميع خلال المرحلة الحالية وهو الأزمة الخاصة بفيروس كورونا".. موضحا "هي أزمة أتصور أنها غير مسبوقة على مستوى العالم كله لم يحدث في تاريخ الإنسانية المعاصر أن حدثت أزمة بهذا الحجم على مستوى العالم، ومنشر في أكثر من 177 دولة، وبالتالي تأثيراته ستكون كبيرة ، وأن التأثير الاقتصادي سيكون عميق حتى مع الدول التي استطاعت تحتوي هذا المرض" .





وأشار الرئيس السيسي إلى أنه منذ بدء ظهور أزمة فيروس كورونا في دولة الصين، على الفور لبينا نداء المصريين الذين كانوا في مدينة ووهان في هذا الوقت وتم تشكيل مجموعة من أبناء مصر لإدارة هذه الأزمة، مؤكدا أن هذه الأزمة تتطلب أن نعد أنفسنا إعدادا جيدا وتجهيزا جيدا لمجابهتها.





وتابع "الحقيقة الإجراءات كثيرة وأنتم تابعتم هذه الإجراءات بشكل أو بآخر ، والإعلام يقوم بدور رائع جدا وعظيم في تسجيل الموقف سواء داخل مصر أو في العالم كله لحظة بلحظة".





وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم الاحتياطى المتيسر لدى الدولة المصرية جيد، وأن الاحتياطات لا تقل عن 3 أشهر فى أى سلعة أساسية، مستنكرا تكالب المواطنين على السلع الغذائية.





ونصح السيسي المواطنين بعدم تحميل أنفسهم أعباء مالية إضافية مؤكدا ان المواد الغذائية متوفرة ولن تتأثر بأى شكل وستبقى موجودة دائما.





وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر إلى القطاع الطبي بكل التحية والتقدير لدوره في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.





وتابع الرئيس السيسي أن الدولة المصرية في ظل الإمكانيات الموجودة لديها تقوم بما يجب أن تقوم به من أجل مواجهة أزمة كورونا.





ووجه السيسي الشكر إلى القوات المسلحة وباقي قطاعات الدولة والإعلام الذي قام بتقديم الصورة بشكل كامل وأدحض الشائعات التي تظهر حول كورونا.





وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم اتخاذ إجراءات غير مسبوقة من جانب الدولة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وكشف الرئيس السيسي أنه تم التعامل بشفافية تامة مع أزمة فيروس كورونا، مطالبًا من المواطنين الالتزام لمدة أسبوعين على الأقل لمواجهة فيروس كورونا.





وتقدم عبد الفتاح السيسي بالشكر إلى القطاع الطبي لدوره في مواجهة فيروس كورونا والقوات والمسلحة وكافة جهات الدولة لتعاملها الجيد مع أزمة فيروس كورونا، كما أشاد بالمنظومة الإعلامية في تغطية تداعيات أزمة فيروس كورونا محليًا ودوليًا.





وتابع السيسي أنه تم تشكيلة مجموعة لادارة الموقف منذ بداية ازمة كورونا، مؤكدًا على أنه يجب تضافر جميع الجهود لمواجهة الفيروس.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توعية المواطنين بشكل مكثف بشأن فيروس كورونا، ودعى المواطنين للالتزام لمدة أسبوعين على الأقل لمواجهة الفيروس.





وأكد الرئيس السيسي أن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات منها زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم ،و ضم العلاوات الخمسة للمعاشات للأجر الأساسى، و مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين





كما تم دعم البورصة المصرية بـ 20مليار جنيه من البنك المركزى، كما وجه الرئيس رسالة المصريين قائلا:" أقول للمصريين .. متخزنوش السلع .. ومعندناش مشكلة فى أي مواد غذائية".





وتوجه بالشكر للأطباء .. قائلا "أنتم تخوضون حربًا كبرى"، متابعا :" مش بنخبى عليكم أى شئ يخص فيروس كورونا.. انا مش عايز اخوفكم بس بقول للمصريين عايزين نعدي ال14 يوم الي جايين بأقل خساير عشان إن شاء الله نبقي عدينا مرحله مهمه ونعبر الفتره دي.. ماخبيناش عليكم حاجة من أول الأزمة ورغم ذلك بيتم التشكيك برده. طب هنخبي عليكم ليه؟ هل الأمر قاصر على مصر فقط؟ لا ده في الدنيا كلها وأثاره على الدنيا كلها. احنا مش استثناء. نتعامل بشفافية كاملة. مستكترين إن ربنا حتى الآن محافظ علينا؟ وبالأخذ بالأسباب العلمية اللي بنعملها".





وواصل كلامه قائلا:"مش عايزين ننسى إن التشكيك جزء من استراتيجيتهم ومنذ 80 عاما وليس فقط منذ ظهور الأزمة. هنفضل طول ما احنا عايشين معاهم بيشككوا فينا. نتعامل بكل شفافية وخلينا نقعد أسبوعين كمان بمزيد من الالتزام والمسؤولية والانضباط. عايزين نلتزم علشان نخلي الأرقام متزيدش، أسبوعين بس كمان.. معندناش أي مشكلة في السلع فبلاش الناس تشتري بزيادة. وأتقدم للقطاع الطبي في مصر بكل التحية والتقدير والشكر. تخوضون معركة مثل الحرب. أشكر كل قطاعات الدولة التي تعمل على مدار الساعة وأشكر الإعلام الذي يقوم بدور رائع بصراحة. الأمر لم ينته حتى الآن".





واضاف:" لما قولت اننا خصصنا 100 مليار جنيه لازمة كورونا لقيتهم بيقولوا هتجبوهم منين ؟ "هو احنا قوليلين ولا ايه".





واتمني الرئيس أن نخرج من الأزمة بأقل الأضرار. الضرر مش اقتصادي بس لا، الأهالي غالية علينا.. منحبش أبدا أن أهلننا كالتزام انساني وأخلاقي وديني كمان أنهم يتضرروا. ساعدونا بصمودكم وإصراركم. عايزين نعدى الـ 14 يوما اللي جايين بأقل الأضرار. لو قدرنا نعمل كده يبقى بدأنا نعبر مرحلة صعبة.





وتابع :" ساعدونا يا مصريين، عايزين مزيد من الالتزام والانضباط الاسبوعين دول عشان انتشار فيروس كورونا ميبقاش كبير في مصر.. عملنا اجراءات عشان نقلل حجم الاختلاط بين الناس.. احنا ١٠٠ مليون وبالتالي لازم ناخد بالنا اكتر من كدة"..