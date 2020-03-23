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أخبار العالم

مايك بنس: أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:42 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الإثنين، إجراء فحص فيروس كورونا على 254 ألف مواطن أمريكي. 

وقال بنس خلال مؤتمر صحفي إن أكثر من 30 ألف شخص مصاب بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأعلن الرئيس الأمريكي قرارا جديدا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد مصرا على وصفه مجددا بالفيروس الصيني.

وقال ترامب إنه وجه بتوفير كل المستلزمات الطبية للولايات الثلاث المتضرر، واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا.

وأكد ترامب أن كل الولايات ستحصل على ما تحتاجه، لكن الولايات الثلاث هي الأكثر احتياجا.

وأضاف أن الحرس الوطني سيتدخل لمساعدة نيويورك."خصصنا كميات ضخمة من المعدات الطبية لولاية نيويورك".
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