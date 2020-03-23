شاهد.. ماريان خوري تتيح فيلمها ظلال عبر الإنترنت تشجيعا للبقاء في المنزل

دعمًا لحملات "خليك في البيت" التي تتبناها العديد من المؤسسات للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قررت سينما زاوية توفير عدد من الأفلام عبر المشاهدة المنزلية على الإنترنت، سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.







وأول هذه القائمة هو الفيلم الوثائقي "ظلال" إخراج ماريان خوري، مصطفى حسناوي، والذي يتم إتاحته حتى يوم 30 مارس الجاري، عبر لينك المشاهدة:





https://vimeo.com/156154076





الفيلم من إنتاج عام ٢٠١٠ ومدته ٩٠ دقيقة، وهو دعوة لاستكشاف واحد من أكثر المجالات انغلاقًا في مصر: عالم الطب النفسي و"الجنون".





