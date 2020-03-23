قررنا نساعد بلدنا ونوعي الناس.. شباب ديرمواس يعقمون المساجد والشوارع بالجهود الذاتية.. صور

في بادرة طيبة تنم عن مدى وعي وتعاون المواطن المصري، دشن عدد من أهالي مركز ديرمواس محافظة المنيا حملة لتعقيم جميع منشآت المركز ومساجده وشوارعه ضد فيروس كورونا.

البداية أطلق عدد من شباب المركز حملة لتعقيم المساجد حوالي ٢٠ مسجدا بالمركز، وكلك شوارع ومنازل المركز.

وقام الشباب بشراء مواد كلور وديتول ووضعها داخل أجهزة رش وتم تعقيم المساجد والشوارع، والمستشفى العام كل يومين.

وقال بدر جمال، أحد شباب الحملة: "إحنا 6 أصحاب مع بعض قمنا بتعقيم المساجد والشوارع والمنازل والمستشفى".

وأَضاف: "بننزل الشارع نوعى الناس يتصرفوا ازاى و الوقاية ازاي.. بنعمل كدا كل يوم من مجهوداتنا الخاصة ولا تابعين لحد ولا أى حاجه مجموعه صحاب قرروا يساعدوا الناس بمجهودات خاصة".