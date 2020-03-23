تريند الفن| حقيقة وفاة محمود ياسين.. رانيا يوسف تطالب بوقف تصوير المسلسلات: الناس هتموت

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية، ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





تداول عدد من الصحفيين نبأ وفاة الفنان الكبير محمود ياسين عبر احد جروبات الواتس أب ولكن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية نفى تماما أن يكون وصله أى تفاصيل بخصوص الأمر، وأنه يقف عند حد الشائعة.









عبّرت كل من الفنانة رانيا يوسف، ووفاء عامر، عن دعمهما لوقف تصوير مسلسلات رمضان مؤقتًا لحين المرور من الأزمة التي تواجهها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.









نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو جديد لة يناشد فية المواطنين الجلوس فى المنزل وعدم الخروج منه.









أعلنت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تمر حسني، قبولها تحدي الخير، من خلال نشرها فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام".