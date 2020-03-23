بسمة بوسيل تقبل تحدي الخير وتتكفل بـ 100 أسرة .. شاهد

أعلنت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تمر حسني، قبولها تحدي الخير، من خلال نشرها فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام".





قالت بسمة من خلال الفيديو :"طبعا بقبل التحدي من صديقتي رضوى الشربيني وهتكفل ب 100 اسرة .. عايزة الناس كلها تساعد معايا في الحملة دي هي حملة لمساعدة الاسر اللي لازم تقعد في بيوتها بسبب موضوع الكورونا ومتضرره من القعدة دي .. عيزاكوا تشجعوا كل الناس اللي حواليكوا .. احنا ف اختبار صعب ولازم نقف جمب بعض".





بينما علقت على الفيديو قائلة :"شكرا رضوه انا قبلت تحدي الخير و هتكفل بـ ١٠٠ اسرة من خلال جمعية رسالة زي ما عملت في المغرب انا و كل أفراد شركتي"، كما تحدت عددا من أصدقائها.



