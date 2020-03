بسمة بوسيل تقبل تحدي الخير وتتكفل بـ 100 أسرة .. شاهد

View this post on Instagram

@radwaelsherbiny شكرا رضوه انا قبلت تحدي الخير و هتكفل ب ١٠٠ اسرة من خلال جمعية رسالة زي ما عملت في المغرب انا و كل أفراد شركتي . بوجه الدعوة ل @shahenda__saiid @didielliedi @aliaasobhy @sallyossman @taha_aboalnasr @ahmadgohar @myegawad @mekkyemy @habibaekramyy